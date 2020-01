Usar tapabocas no te salvará del coronavirus

(NOTICIAS YA).- En Wuhan, China, donde el coronavirus ha matado a por lo menos 106 personas y enfermado a otras 4 mil 515 más, es obligatorio usar tapabocas, mientras que en Estados Unidos los principales minoristas están vendiéndolos aprovechando el pánico de los consumidores.

Aunque son una defensa básica contra algunos virus y pueden ser útiles en comunidades donde estos podrían estar circulando ampliamente, en Estados Unidos no es necesario usar estas máscaras quirúrgicas ni las N95 que usan los médicos, indicó el experto en enfermedades infecciosas Charles Chiu.

No hay evidencia de una transmisión sostenida de coronavirus en la Unión Americana como la que se registra en China, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no han recomendado que los estadounidenses usen cubrebocas en público.

“En este momento no hay evidencia de que [usar máscaras faciales] va a ayudar a prevenir esa infección. No recomendaría que alguien en los Estados Unidos que no tiene exposición directa, no haya viajado recientemente a China o en general, vaya a comprar una mascarilla”, dijo Chiu a CNN.

LEE: Mexicano narra cómo es la cuarentena por coronavirus en Wuhan

Si bien los tapabocas comunes protegen de los gérmenes de un estornudo o la tos, no previenen contra las gotas que se encuentran en el aire. Los CDC no las consideran como protección ya que no filtran las partículas más pequeñas y, por lo tanto, no son efectivas para prevenir totalmente la transmisión del coronavirus.

“Usar una máscara quirúrgica te ayuda a evitar compartir tus gérmenes si estás enfermo”, destacó Saskia Popescu, epidemióloga y experta en prevención de infecciones, quien añadió que los respiradores N95 son los que ofrecen la mayor protección.

Los CDC recomiendan que los proveedores de atención médica usen estos respiradores desechables si tratan a un paciente infectado con coronavirus, pues filtran al menos el 95% de las partículas en el aire.

Popescu dijo que las personas sin entrenamiento médico adecuado podrían utilizar estas máscaras de forma incorrecta. Chiu añadió que los respiradores son “bastante incómodos” para usar por periodos prolongados, y que quitárselos elimina los beneficios de usarlos.

LEE: China confirma 106 muertes y más de 2,700 casos de coronavirus

En China, por ejemplo, las máscaras quirúrgicas no son infalibles pero son “mejores que nada”, dijo Popescu.

Sin embargo, en Estados Unidos, dijo Chiu, usar un tapabocas podría dar a los usuarios una “falsa sensación de seguridad”, dijo. Si utilizan una máscara quirúrgica, generalmente hecha de tela o papel fino, podrían no lavarse las manos o tener miedo al contacto con personas infectadas.

“Esa no es realmente la naturaleza de la transmisión. Se cree que eso es transmisión por contacto: tocar superficies infectadas, tocar los ojos y la nariz”, explicó.

Chiu y los CDC recomiendan lo que él llama “medidas de sentido común”: evitar el contacto con personas enfermas, no acudir al trabajo cuando esté enfermo/a y lavarse bien las manos con jabón.

LEE: Piden a usuarios no informarse sobre coronavirus a través de videojuegos

Las recomendaciones de los CDC en Estados Unidos podrían modificarse a medida que la situación cambie pero, hasta el momento, no es necesario usar cubrebocas en público.

“Ciertamente deberíamos seguir monitoreando la situación de cerca, pero no es el momento de entrar en pánico”, dijo.

*Con información de CNN

VIDEO RELACIONADO: