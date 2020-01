Estas son las mejores ciudades para casarse este 2020

(NOTICIAS YA).- Un estudio cuyos resultados fueron dados a conocer recientemente seguro será de gran ayuda para aquellos que incluyeron “casarse” en sus propósitos para este 2020.

El sitio de finanzas personales WalletHub acaba de difundir su lista de las mejores ciudades para casarse este año (2020’s Best Places to Get Married), para la cual evaluaron a 180 ciudades en categorías que van desde el costo promedio de una boda hasta el clima.

La mejor ciudad para casarse este año, de acuerdo con WalletHub, es Orlando, Florida. Le siguen Las Vegas, Nevada; El Paso, Texas; Atlanta, Georgia y Miami, Florida.

El “Top 10” lo completan Tampa, Florida; Tulsa, Oklahoma; Boise, Idaho; Las Cruces, Nuevo México y Austin, Texas.

Cabe destacar que el año pasado, la industria de las bodas generó ganancias por 78 mil millones de dólares. Una pareja gasta en promedio 38 mil dólares en su celebración.

Los sitios del 11 al 20 en el listado los ocupan, en orden, Mobile, Alabama; Tucson, Arizona; Birmingham, Alabama; Albuquerque, Nuevo México; Nueva Orleans, Louisiana; Cincinnati, Ohio; Los Ángeles, California; Chattanooga, Tennessee; Scottsdale, Arizona y Oklahoma City, Oklahoma.

La ciudad de El Paso, Texas, cuenta con el costo promedio más bajo para una boda, el cual es de 12 mil 633 dólares, más de tres veces menor que el más alto, el cual corresponde a Bridgeport, Connecticut, con 41 mil 457 dólares.

El estudio completo puede encontrarse en el siguiente enlace: wallethub.com/edu/best-places-to-get-married/18721/.

