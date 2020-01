Evacuados de China por coronavirus llegan a base militar en California

(NOTICIAS YA).- Un vuelo con al menos 200 estadounidenses evacuados de China por el coronavirus aterrizó en una base militar ubicada al sur de California, tras una parada en Alaska.

El vuelo, operado por Kalitta Air desde Ypsilanti Township, Michigan, fue visto rodando por la pista poco después de las 8 a.m. (11 a.m. ET). Varios vehículos policiales lo saludaron en el asfalto, con las luces parpadeando, según detalla CNN.

Contratado por el Departamento de Estado, el avión salió de Wuhan, epicentro del brote, y aterrizó el martes por la noche en el Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage en Alaska.

Después de reabastecerse de combustible y realizar evaluaciones de pasajeros, partió hacia la Base de la Reserva Aérea March cerca de Riverside, California, en donde funcionarios realizarán una revisión exhaustiva de los pasajeros.

“Para garantizar que estas personas puedan regresar a casa y no poner a nadie en riesgo”, declaró la doctora Cameron Kaiser, del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside.

El Departamento de Defensa trabajará con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Que incluye a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para proporcionar vivienda y, si alguna persona está enferma, atención en un hospital civil local, informó la portavoz Alyssa Fara.

Los pasajeros ya fueron sometidos a exámenes de salud previos en China y a otros dos en Alaska.

Tras los exámenes médicos en Alaska, los funcionarios de salud permitieron que los pasajeros continuaran en viaje hasta California.

Los pasajeros pueden verse obligados a permanecer aislados entre tres días y dos semanas, según dijo un funcionario citado por CNN.

El coronavirus de rápido movimiento ha matado a más de 130 personas e infectado a casi 6,000 en China, la mayoría de ellas en la ciudad más afectada de Wuhan.

El Departamento de Estado destacó que si bien hay aproximadamente 1,000 estadounidenses viviendo en Wuhan, se les dio prioridad a los ciudadanos estadounidenses que están “en mayor riesgo de contraer coronavirus”.