Hombre enfermo fue maltratado y detenido sin razón por agentes de ICE

(NOTICIAS YA).- Un inmigrante fue maltratado y detenido sin razón por agentes de ICE justo afuera de su casa, a pesar de que el hombre les dijo que estaba enfermo y recuperándose de una cirugía.

Esteban Rodríguez se encontraba en su casa cuando escuchó un impacto frente a su cochera provocado con una camioneta que había chocado con un auto estacionado. Al salir a ver qué pasaba fue abordado por un agente federal.

Tras ser cuestionado por el agente, Rodríguez se identificó como el propietario de la casa pero el oficial lo acusó sin sustento de ser el dueño de la camioneta. “¿Cómo puedes decir eso? Yo vivo dentro de la propiedad y solamente salí a ver qué está sucediendo”, respondió el hispano.

Fue ahí cuando otros dos agentes aparecieron con instrucciones de detención e intentaron arrestarlo. Ante la situación Rodríguez opuso resistencia y los agentes comenzaron a maltratarlo físicamente.

“Me empezaron a jalonear y yo les decía que no lo hicieran porque me lastimaban”, indicó Rodríguez agregando que recién había sido operado por un trasplante de hígado. “Me dijeron que a ellos no les interesaba que yo estuviera operado o enfermo”, dijo el hombre sobre los agentes.

Rodríguez eventualmente fue arrestado y llevado al Centro de Detención de Calexico por varias horas y posteriormente a las instalaciones de procesamiento en El Centro. “Solicité mis medicamentos y los dos lugares me los negaron”, relató el hombre.

Tras 20 horas arrestado, Rodríguez fue llevado a una corte federal donde una abogada le informó que sería liberado y los cargos en su contra retirados. Sin embargo tras el maltrato el hispano tuvo que ser llevado al hospital, donde fue internado.

La familia del afectado indicó que aún no están seguros si presentarán cargos contra Inmigración y Aduanas debido al maltrato que sufrió Rodríguez, el cual puso su vida en riesgo.

Por su parte la agencia federal se rehusó a declarar sobre la situación, indicando que no pueden hablar sobre casos particulares.

