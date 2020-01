Película de 2011 vuelve a ser un éxito gracias al coronavirus

(NOTICIAS YA).- El actual brote de coronavirus ha tenido un extraño efecto secundario, pues ha ayudado a “revivir” a una película que fue estrenada en 2011.

Se trata de “Contagion” (“contagio”), dirigida por Steven Soderbergh. En ella, una mujer regresa a Estados Unidos luego de un viaje a Hong Kong y en cuestión de horas muere por lo que parecía una simple gripe.

La cinta muestra cómo un virus generado en China se esparce a nivel mundial y genera pánico conforme aumenta la cifra de fallecidos, sin una vacuna que ayude a frenarla. La situación actual no sería muy diferente.

El brote de coronavirus se registró a inicios de diciembre en la ciudad de Wuhan, y desde entonces se ha esparcido a por lo menos 17 países más, incluyendo Estados Unidos. Más de 130 personas han muerto y otras 6 mil han resultado contagiadas hasta el momento.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, “Contagion” se ubicó este martes en el lugar número 10 de la lista de películas a la renta en iTunes, junto a algunas de las cintas más populares del momento y que fueron lanzadas en 2019, como “Joker” y “Once Upon a Time in Hollywood”.

Varios usuarios comenzaron a investigar en Google sobre la disponibilidad de la cinta desde la semana pasada, ayudándola a subir en la lista de iTunes hasta que alcanzó el “Top 10”, a pesar de haber sido lanzada hace casi una década.

Se cree que el brote de coronavirus y la extensa cobertura mediática que ha generado son las razones por el repunte en la popularidad de la película.

“Contagion” cuenta con las actuaciones de Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Winslet, Marion Cotillard y Laurence Fishburne. Fue estrenada el 9 de septiembre de 2011 y generó más de 135 millones de dólares en taquilla.

No es la única cinta de su tipo que está gozando de un triunfal regreso al gusto del público, pues la película “Outbreak” (“brote”) de 1995 también se posicionó en la lista, aunque en el lugar 86.