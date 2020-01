Gabriela Molina: La modelo sin brazos luchando para ser Miss México

(NOTICIAS YA).- Gabriela Molina, una modelo y egresada de psicología que nació sin brazos, se ha convertido en todo un ejemplo a seguir mientras lucha incansablemente para convertirse en próxima Miss México.

La inspiracional miss ya se convirtió en la primera mujer con discapacidad en ser representante del municipio mexicano de Nanchital. Ahora se está trabajando para competir en el certamen Miss Veracruz que se llevará a cabo el próximo marzo.

“He tenido mucha preparación desde que inicié con todo esto; clases de modelaje, de inglés, de oratoria, en el gimnasio, con dieta. Es bastante el trabajo que estoy haciendo”, aseguró la miss.

A pesar de haber nacido con Amelia Bilateral, una condición que en su caso significa que no tiene brazos, Molina no ha dejado que esto se interponga en el camino hacia sus sueños.

“Me he encontrado con personas que de verdad me han querido apoyar, me han brindado su confianza y además creo que ante la sociedad lo han visto muy bien”, dijo la modelo al hablar sobre seguir esta carrera a pesar de su discapacidad.

Aunque la situación no siempre ha sido así, pues creciendo Molina se enfrentó a mucho hostigamiento y rechazo. Sin embargo le alegra saber que esas cosas están cambiando, aunque sea poco a poco, y es lo que la motiva a seguir adelante.

Si Molina gana el certamen Miss Veracruz, significa que podría aspirar a ser la nueva Miss México. “Lo que principalmente busco es que vean que sí se puede, que a pesar de cómo uno esté, la condición en la que uno se vea, se puede salir adelante”, indicó.

