Hallan cadáver de joven en la calle luego de ser atropellada en Orlando

(NOTICIAS YA).-Una mujer fue encontrada muerta luego de ser atropellada el pasado miércoles por la noche en Orlando.

Según la policía de Orlando, el conductor que la impactó se dio a la fuga en el sector de North Orange Blossom Trail, cerca de la Colonial Drive.

El indicente ocurrió cerca de las 11 p.m. y por el momento no se conocen datos del vehículo que le quitó la vida a Deja D’Mia Gatling, de 21 años.

Dijo el Sargento David Baker, portavoz de la policía de Orlando

El padre de la víctima, Darin Gatling indicó estar destrozado por la pérdida de la menor

“Se me fue mi niña, ella era mi todo, era como mi mano izquierda, la estoy extrañando demasiado, no he dejado de llorar desde que me enteré,”