VIDEO: Venado embistió a hombre en estacionamiento de McDonald’s

(NOTICIAS YA).- Cámaras de vigilancia captaron el sorprendente momento en el que un hombre fue embestido por un venado que corría a toda velocidad en un estacionamiento de McDonald’s.

Ken Worthy acababa de terminar su almuerzo en el restaurante de comida rápida de Locus, Carolina del Norte el pasado miércoles 29 de enero, cuando de la nada apareció un venado galopando que lo atacó mientras él se dirigía a su auto.

“Fue completamente loco”, dijo Worthy agregando que lo único que alcanzó a distinguir fue una mancha color café inmediatamente antes de ser derribado. El hombre se encontraba caminando con su esposa cuando ocurrió el incidente.

Las imágenes muestran cómo Worthy volteó a hacia la derecha y vio directamente al venado. Posteriormente el animal embistió al hombre, arrojándolo al suelo y tropezándose ligeramente antes de seguir corriendo.

Worthy, quien es un detective retirado, dijo que había visto cosas inusuales en su trabajo, pero que este encuentro con el venado lo sorprendió. Ahora expresa estar agradecido de que su esposa e hijos no fueron lastimados en el estacionamiento.

Afortunadamente Worthy no sufrió heridas. “La vida es loca a veces. Dios es bueno TODO el tiempo. No salí lastimado. Posdata: No tiré mi Coca-Cola”.

