Red Fronteriza refuta acusaciones y continúa su labor pro-migrante

(NOTICIAS YA).- Ubicada en la comunidad de Montana Vista, un centro de procesamiento para niños migrantes continúa siendo construido sobre un terreno privado de 25 acres.

Anteriormente la compañía Caliburn International presentó imágenes del proyecto, donde se pueden observar cuartos, áreas verdes y canchas para los jóvenes que deberán de esperar ahí mientras sus casos migratorios son procesados.

“Pues que no está bien esto es un negocio que están haciendo aquí con la gente que viene de otros países, todos en este país somos inmigrantes y cada quien lo que está haciendo pero no está bien que estén haciendo una cárcel para niños”, dijo José “El Patroncito” González, residente de Montana Vista y miembro de la Red Fronteriza.

Esta marcha se llevó a cabo en medio de acusaciones en contra del director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, Fernando García, a quien se le culpó de malversación de fondos por un ex miembro de la mesa directiva de esta organización.

García, quien ha formado parte de esta organización por más de dos décadas, catalogó como falsas las acusaciones en su contra, afirmando que la organización se compromete a un proceso de transparencia.

“Esas acusaciones no tienen ningún fundamento, es un ataque en contra de la organización, no solo en contra de mí. Nuestra mesa directiva hará sus procedimientos de hacer las auditorías que sean necesarias, pero no para responder a estas cosas, sino para demostrar que somos responsables y que rendimos cuentas como un acto de transparencia se harán, estoy muy confiado de que al final del día todo esto se va a caer por sí mismo, entonces eso es lo único que puedo decir”, explicó García.