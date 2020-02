Autoridades aseguran que “criminales” se infiltran en caravanas

(NOTICIAS YA).- Ahora que esta nueva caravana de inmigrantes se encuentra en México, la Patrulla Fronteriza asegura que es probable que entre ellos viajen personas con historial criminal.

“Lo que se ve que se asocia con el flujo de personas es la oportunidad para varios individuos, sujetos que cuentan con antecedentes crimnales y trata de incorporarse dentro de estas caravanas para poder tener así acceso y regreso a los Estados Unidos”, explicó Mario Escalante, vocero de la Patrulla Fronteriza Sector El Paso.

Escalante comentó que aunque en la caravana viajan mayormente familias centroamericanas, eso no los distrae de su principal misión que es proteger la frontera.

“Es es una de las cosas a la cual nosotros siempre tenemos que estar alerta y estar enfocados en no nomas el simple hecho de que son familias o son personas que buscan una mejor vida, pero si no también saber que es un momento de aprovechar para aquellos que buscan continuar con su tramite ilícito”, aseguró el vocero.

Pero para activistas locales, esta narrativa de la Patrulla Fronteriza es un “pretexto más” para criminalizar a los inmigrantes que huyen de sus países de origen.

“Yo creo que están tratando de destruir la imagen, destruir la humanidad de los inmigrantes y decir lo que tenemos es un problema de seguridad y no realmente un problema humanitario, de que tenemos familias que están llegando acá pidiendo protección o buscando una mejor vida y que preferimos etiquetarlos como criminales para entonces cerrarles la puerta”, enfatizó Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Algo que según García, era de esperarse por la postura anti-inmigrante del presidente Trump.

Fernando garcia/ dir. Red fronteriza

“Esto ya no me sorprende, no nos sorprende que digan esto porque tenemos a un presidente que le llama a los mexicanos que somos violadores, que somos criminales, que somos una infestación, que somos animales”, reiteró el activista.

Pero la Patrulla Fronteriza señala que están preparados para cualquier situación, incluso este pasado viernes realizaron entrenanientos especiales en Sunland Park, Nuevo México.