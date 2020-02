J Balvin y Bad Bunny podrían unirse al medio tiempo del Super Bowl

(NOTICIAS YA).- J Balvin y Bad Bunny podrían unirse como invitados sorpresa a Shakira y Jennifer López en el show del medio tiempo del Super Bowl este domingo 2 de febrero, confirmó Billboard.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción del espectáculo Bad Bunny acompañaría a Shakira en la canción “I Like It Like That” y una parte de “Chantaje”. Mientras que Balvin interpretaría un poco de “Qué Calor” y “Mi Gente” con JLo.

Sin embargo cabe señalar que nada es seguro hasta el momento del espectáculo y que aunque se esperan invitados sorpresa aún no se puede saber a ciencia cierta si los regueatoneros subirán al escenario.

A pesar de que aún no se saben cuáles serán las canciones que escucharemos en el esperado show JLo dijo que la veremos en todo su esplendor. “Ambas somos artistas latinas, traemos ese sabor. Es emocionante y algo nuevo que no se ha hecho ningún otro Super Bowl”.

Por su parte Demi Lovato será la encargada de cantar el himno nacional previo al juego entre los 49ers de San Francisco y los Kansas City Chiefs, que comenzará a las 6:30 pm ET en el Estadio Hard Rock en Miami Garden.

