¡Empieza la cuenta regresiva! Tampa se prepara para Super Bowl 2021

(NOTICIAS YA).-La bahía de Tampa comenzó la cuenta regresiva para que el Super Bowl llegue al Estadio Raymond James en el año 2021.

Los principales beneficios serán económicos, y allí varias empresas de hispanos se verán favorecidas al máximo.

Dijo Pamela Pérez, dueña de restaurante

La última vez que se disputó un partido del Super Bowl en Tampa fue en el 2009, cuando en la ciudad estaba sufriendo las consecuencias de la recesión económica, desde entonces la ciudad ha gastado casi $2 mil millones.

“En el 2009 no existía el Riverwalk, no estaba Armature Work, no existía lo que ahora existe, en el 2009 fue un impacto económico muy bueno, lo que se verá ahora va a ser astronómico,”