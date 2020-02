Febrero: mes contra la violencia entre parejas adolescentes

(NOTICIAS YA).- Este lunes la corte de comisionados del condado de El Paso reconoció febrero como el mes de concientización contra la violencia entre parejas adolescentes.

“Pensamos que proveer educación, información, sobre esto, sobre tener relaciones saludables, apoyar o cambiar las actitudes de violencia es muy importante, porque yo creo que lo más importante es que esto es algo prevenible” dice David Stout, comisionado de la corte del condado de El Paso.

Organizaciones de la comunidad se unirán al esfuerzo del condado por prevenir este tipo de violencia, y estarán visitando escuelas de la ciudad de El Paso para hablar del tema.

Además, según expertos gracias a la tecnología, existen maneras de reconocer si se está siendo víctima de violencia…

“Solo busquen violentometro en google, esta herramienta se maneja desde lo más leve que puede ser la violencia hasta lo más grave que puede ser el asesinato, desde lo más leve nos damos cuenta cosas que uno acepta en la vida diaria y es violencia, por ejemplo, te ignoro, me estás hablando te ignoro, eso es violencia”.dice Guillermo Castañeda, psicólogo.

Y lo más importante es ante cualquier situación, visitar a un profesional.

“Pero en todos los casos y lo que muchas de las veces las personas no llevan a cabo es quiero ir con un terapeuta, no yo voy a pedirle a mi mejor amigo que me oriente él tiene peor violencia pero ya nos orientó entonces esto no funciona” dice Castañeda.

Además piden a padres de familia estar al pendiente de sus hijos para identificar si están siendo víctimas de una relación abusiva