Despierta Orlando: ¿Rindes planillas independiente? Lo que debe saber

(NOTICIAS YA).- Es la época del año en la que hay que declarar impuestos; aprenda junto con Hazel Ortiz y Luis Artemio qué pasos debe tomar para hacerlo correctamente. Desde la oficina de R.C. Tax, el fundador Ricardo Caicedo y el gerente David Carvajal ofrecieron consejos para que no se lleve ninguna sorpresa a la hora de declarar. Los preparadores de impuestos se enfocaron en resaltar los tipos de aportes que deben hacer las personas que trabajan como independientes por 1099. Caicedo enfatizó que el trabajador independiente debe apartar cierta cantidad de dinero, si este no ha creado una corporación o no tenga personas dependientes. Además, Carvajal aprovechó para explicar cómo hacer aportaciones al seguro social y mencionó que la comunicación con el preparador de impuestos es importante para evitar errores que podrían ser costosas.

En otros temas, ha estado creciendo la población de migrantes hispanohablantes en la Florida Central y varios de ellos se están incorporando en el sistema educativo del estado. “Alianza For Progress” está proponiendo un proyecto a los legisladores de la Florida que permitan a a los estudiantes tomar los exámenes estandarizados en su idioma nativo mientras aprenden inglés. Marcos Vilar, director ejecutivo de “Alianza For Progress” contó que la misión del proyecto es ayudar a estos estudiantes avanzar en su futuro, mientras dominan el idioma.

Ademá, “el profesor” Carlos Vázquez Otero, productor de noticias Univision Orlando, llegó con su segmento semanal, indicando cómo los diferentes países hispanohablantes se refieren a una camiseta.

