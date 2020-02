Empleado de Watsonville arrestado por asalto sexual a menor

(NOTICIAS YA).-

Matthew Jiménez fue arrestado por cargos de asalto sexual a un menor de 16 años de edad . El sospechoso tenía contacto con jóvenes diariamente y podría haber más víctimas.

Padres de familia que traen a sus hijos al centro juvenil de Watsonville no salen del asombro, despues de Mattew Jimenez de 23 años quien trabajaba para el departamento de parques y servicios comunitarios , fuera arrestado el martes por cargos de asalto sexual a un menor de edad, hace un años.. El joven ahora tiene 16 años.

Según la portavoz de la policía de Watsonville el sospechoso enfrenta varios cargos incluyendo sodomia, asalto sexual a menor de edad y copulación oral

El sospechoso y la víctima tuvieron relaciones sexuales.

Según investigaciones los incidentes sexuales ocurrieron hace un año del 2018 al 2019 mas de cinco veces. pero no fueron en ubicaciones pertenecientes a la ciudad de Watsonville. La fianza de jimenez se ha establecido en 50 mil dolares.. Por su cargo, al dia tenia contacto con cerca de 30 jovencitos. fue arrestado el martes en su lugar de trabajo.

Segun la policia el sospechoso no tenia récord criminal . Para sus jefes era un empleado excepcional.

Según el director de parques y recreación de Watsonville Jimenez fue contratado por la ciudad de Watsonville en el 2015 como líder de recreación …Era responsable de liderar programas para jóvenes, después trabajo como especialista para liderar a los empleados del centro juvenil y sus programas ..Posteriormente fue asignado para coordinar eventos especiales

El director de parques tambien reveló que antes de un empleado ingrese a trabajar verifican sus antecedentes criminales ..Cuentan con políticas estrictas en cuanto a la seguridad de los menores y quienes trabajan con ellos ..Constantemente tienen capacitacion y entrenamiento sobre estos temas..

si usted cree que hay otra víctima que haya sido objeto de asalto sexual por parte de Mattew Jiménez puede llamar

al 831-768-3357.