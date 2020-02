Precios por la nubes: Tampa y St. Pete registran aumentos en rentas

(NOTICIAS YA).-El problema de la accesibilidad a la vivienda sigue siendo una preocupación para las ciudades de Tampa y st. Pete.

Ambas ciudades han registrado los mayores aumentos de alquileres en el año 2019.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con residentes de la bahía, quienes se han visto afectados.

Dijo Ingrid Hernández, residente de la bahía

Hernández lleva 2 años viviendo en Tampa y en los últimos meses ha visto el incremento de lo que paga para vivir en su apartamento.

“Yo digo ‘si este año me van a aumentar $200 más, me toca irme a otra zona. No lo he hecho porque tengo una hija de 11 años, pero me tocará mudarme’”