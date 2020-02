Demandará porque el medio tiempo de Super Bowl puso en riesgo su alma

(NOTICIAS YA).- Un hombre cristiano planea demandar a la NFL, Pepsi y su compañía de cable, porque dice que ver la piel de Jennifer López y Shakira durante el medio tiempo del Super Bowl LIV puso su alma “en peligro de fuego infernal”.

Dave Daubenmire, un hombre que realiza un podcast religioso, anunció que el simple hecho de ver a las cantantes latinas con sus atuendos reveladores durante el espectáculo de 15 minutos, podrían haberlo condenado al infierno.

El hombre de Ohio aseguró que apagó su televisión durante el show debido a que “no quería dejar ese espíritu en su casa”. Además durante un video dijo que las tomas que mostraban la entrepierna de las cantantes lo hicieron enojar demasiado.

Es por eso que Daubenmire pide ayuda para contactar abogado y demandar a “cuanta gente quieran” por “promover la pornografía” y “contribuir a la delincuencia de un menor”, aunque admitió no saber de lo que estaba hablando.

Durante el video Daubenmire comenzó a hacer una analogía confusa, diciendo que tiene “dos hijas muy atractivas” y que estaría mal que las vistiera como JLo y las llevara a bailar a las escuelas.

“¿Podría hacer eso en una escuela pública local? No lo creo. ¿Entonces por qué pueden ponerlo en mi casa? Sin mi aprobación”, continuó el hombre. “No sintonicé para ver la entrepierna de JLo”.

No queda claro si Daubenmire no sintonizó el Super Bowl de 2019, en el que Adam Levine de Maroon 5 bailó y cantó semidesnudo, pero aseguró que un show como el de JLo y Shakira contribuye “a la delincuencia de menores” por lo que pide el apoyo de la gente para presentar una demanda, a pesar de que aún no sabe exactamente contra quién.

