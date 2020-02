Lleva una foto de tu ex a Burger King y te regalan una Whopper

(NOTICIAS YA).- El Día de San Valentín está cerca, y Burger King tiene una promoción especial para aquellos que recibirán esta fecha con el corazón herido o que acaban de pasar por una ruptura amorosa.

En alianza con Warner Bros. Pictures con motivo del estreno de la cinta “Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)” el 7 de febrero, la cadena de restaurantes de comida rápida se prepara para festejar el “Anti-Día de San Valentín” (“Anti-Valentine’s Day”).

El próximo 14 de febrero, los comensales podrán acudir a varias sucursales de Burger King en el país y presentar una foto impresa de su exnovio o exnovia, con lo cual recibirán una hamburguesa Whopper de forma gratuita.

De acuerdo con Yahoo, que cita información de Best Products, en la sucursal de Nueva York (327 W 42nd St.) la promoción estará disponible del 14 al 16 de febrero, y además de fotos, aceptarán cartas, peluches y hasta prendas de ropa de tu expareja.

Las sucursales que formarán parte de la dinámica, además de la antes mencionada, se encuentran en San Francisco (35 Powell Street), Los Ángeles (545 North Victory Boulevard, Burbank) y Boston (150 Everett Ave., Chelsea).

Cabe destacar que la promoción no incluye la nueva Whopper para vegetarianos, conocida como “Impossible Whopper”, y que cada comensal puede aprovechar la oferta una sola vez.

Si no te encuentras en alguna de las ciudades participantes, hay otra oportunidad de llevarte una Whopper gratis a casa. Puedes responder una trivia en la aplicación oficial de Burger King, en la que te ganarás una hamburguesa si respondes cuatro de cinco preguntas correctamente.

