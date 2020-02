La medida K polariza a los habitantes de San Benito

La organización preserva nuestras comunidades rurales anunció que buscan implementar una iniciativa para evitar que las zonas rurales sean convertidas en zonas residenciales o comerciales.

“Tenemos un paraíso aquí en el condado de san benito es algo que la gente viene de los otros lugares como San Francisco y vienen de San José para gustar” dijo el maestro retirado Larry Rebecchi.

La medida K busca realizar cuatro desarrollos comerciales a lo largo de la carretera 101. “Travel services businesses” el supervisor Anthony Botelho dijo que este proyecto es para servir a los viajeros que utilizan la carreta y que esto genera empleos e ingresos.

Aunque hay residentes que se encuentran escépticos. “Cuando venga todo en el freeway y se paran en los outlets y en las tiendas el dinero no va a entrar completamente como nos dicen”, dijo Claudia Montoya.

Los que se oponen dicen que este tipo de proyectos no beneficiara sus habitantes.

“Ya hay mucho tráfico que va a pasar con esos edificios que van a hacer ahi parar va a haber mas y mas trafico y eso es lo que más nosotros la gente se está quejando”, dijo Margarita Rebecchi.

Y creen que el desarrollo debería de realizarse dentro de las comunidades.

“Quieren hacer en mi opinión es para romper el alma este condado que es muy importante para la economía del futuro es ser un lugar rural de agricultura” dijo el excongresista Sam Farr.

“We are after a promotion of san benito county”. Botelho dijo que estos centros de servicios serán un espacio para promover los sitios turísticos del condado.

La medida será decidida en las elecciones primarias el próximo tres de marzo.

“La gente tenemos que decidir nosotros lo que queremos en nuestra comunidad” dijo Margarita Rebecchi.

Tanto los que están a favor como en contra, esperan que los votantes se informen antes de emitir su voto.