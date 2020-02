Reporte revela detalles sobre suspensión a jefe de policía de Edinburg

(NOTICIAS YA).- Un reporte obtenido por noticias Univision revela nuevos detalles sobre la suspensión del jefe de policía de Edinburg César Torres.

De acuerdo a los documentos, Torres estuvo suspendido por estar involucrado en la investigación de abuso sexual en contra del exadministrador de la ciudad Juan Guerra.

“Acción disciplinaria del empleado” es el nombre del documento en el que se acusa a Torres de violar algunas de las pólizas de conducta de empleado así como el código de ética.

Además de un incidente en donde un oficial presuntamente dijo que había sido aceptado como cadete ya que conocía a Torres.

Noticias 48 se comunicó con el jefe de policía de Edinburg para obtener un comentario sobre esta situación, pero solo se limitó a decir que estaba en proceso de emitir una apelación hacia esta suspensión.

El documento también señala que Torres “tendrá que mejorar su capacidad de gestión. Se requiere que asista a todos los entrenamientos de desarrollo del jefe de policía y de la gerencia según lo dirigido por el gerente de la ciudad”. Además agrega que otra falta podría significar la suspensión e incluso un posible despido.

Lea el documento completo aquí:

“El 10 de diciembre de 2019, el jefe Cesar Torres recibió un informe de Lighthouse en referencia a un cadete de la policía de Edinburg que según los informes dijo que fue admitido como cadete porque tenía relaciones cercanas y personales con el jefe Torres y el entonces asistente del jefe Hernández. El jefe Torres recibió instrucciones de que el departamento de policía investigara las acusaciones. En lugar de confiar en un subordinado independiente, el Jefe Torres investigó las acusaciones él mismo. El jefe Torres finalmente determinó que las acusaciones no tenían fundamento y cerró la investigación. Investigar un informe que incluía acusaciones contra él mismo no era ético, ya que dicha investigación no es imparcial. La investigación debería haber sido realizada por un subordinado independiente.

El 6 de enero de 2020, un miembro del consejo municipal le dijo al administrador interino de la ciudad, Hinojosa, que el jefe Torres lo había llamado para solicitar la “bendición” del miembro del consejo sobre la degradación de uno de los jefes adjuntos de la policía. Como se establece en el Artículo V de la Carta de la Ciudad, Servicios Administrativos, Sección 7, el Concejo Municipal no participará en el nombramiento o remoción de los empleados de la Ciudad. “Ni el consejo civil ni ninguno de sus comités o miembros de la junta directiva dirigirán o solicitarán el nombramiento de una persona para, o su remoción del cargo, de otra manera, según los términos de este estatuto, de ninguna manera tomarán parte en el nombramiento o remoción de oficiales y empleados en el servicio administrativo de la ciudad. Excepto para fines de investigación, el consejo de la ciudad y sus miembros tratarán con el servicio administrativo únicamente a través del gerente, y ni el consejo de la ciudad ni ningún miembro del mismo dará órdenes a cualquier subordinado del administrador de la ciudad, ya sea pública o privadamente. Cualquier violación de las disposiciones de esta sección por parte de un miembro del consejo de la ciudad lo someterá a cualquier disciplina que los miembros restantes del consejo de la ciudad puedan bajo los términos del Artículo III, Sección 4, considera oportuno imponer”. Los empleados no deben involucrar a ningún miembro del consejo municipal en asuntos personales.

El 6 de enero de 2020, un miembro del consejo de la ciudad informó al Administrador Interino de la Ciudad Hinojosa que el Departamento de Policía había recibido un informe de asalto contra el Sr. Juan Guerra, el ex Administrador de la Ciudad, y preguntó si el Administrador Interino de la Ciudad Hinojosa sabía si el Departamento de Policía estaba investigando. Al hablar con el jefe Torres, reconoció que el Departamento de Policía había recibido dicho informe antes de las vacaciones de Navidad. Además, reconoció que el informe había sido realizado por la prometida del Sr. Juan Guerra, Miriam Cepeda, quien había declarado que fue agredida física y sexualmente. El informe fue asignado a un investigador el día después de que se hizo y, según el jefe Torres, el investigador supo de la Sra. Cepeda durante una entrevista grabada que deseaba retirar su informe. Como resultado, la investigación se cerró, el Jefe Torres explicó que un teniente del Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo llamó al Jefe Torres para decirle que estaba investigando las acusaciones de la Sra. Cepeda y para preguntar por qué el Departamento de Policía de Edinburg no estaba manejando el caso. Posteriormente, el Jefe Torres programó una reunión con el Sheriff del Condado de Hidalgo Eddie Guerra para discutir el asunto. A lo largo de estos eventos, el Jefe Torres no informó a la administración de la ciudad de los detalles del caso y no explicó cuándo y por qué se cerró la investigación del Departamento de Policía, Dada la participación del ex Gerente de la Ciudad y la gravedad de las acusaciones, el Jefe Torres debería haber informado gestión de la ciudad de inmediato. Además, la conducta del Jefe Torres ha provocado la percepción de que él y el Departamento de Policía no han sido imparciales en la investigación de las denuncias.