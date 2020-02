Agente de TSA engañó a mujer para que le mostrara los senos

(NOTICIAS YA).- Un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) fue detenido tras agredir sexualmente a una viajera.

Johnathon Lomeli ha sido acusado por el abuso ocurrido en junio de 2019 y se encuentra recluido bajo fianza tras su arresto el jueves, indicó el fiscal general de California, Xavier Becerra.

LEE: Abusan de niña de 5 años en la embajada de EE.UU. en Nueva Delhi

De acuerdo con FOX News, que cita información de Associated Press, el sujeto de 22 años detuvo a una pasajera en el aeropuerto de Los Ángeles, conocido como LAX, asegurando que debía ver dentro de su sostén como parte de la revisión de seguridad.

La afectada refirió a las autoridades que Lomeli también la obligó a abrir sus pantalones para poder ver al interior de ellos.

LEE: Asesinan a empleado de Delta en pleno estacionamiento de aeropuerto

El agente luego le dijo a la víctima que tenía que ser sometida a otra revisión en una habitación privada y subió con ella a un elevador. Adentro, le ordenó levantarse la blusa y sostén para mostrarle los senos.

El sujeto además volvió a mirar dentro de los pantalones de la mujer y antes de permitirle irse, le hizo un comentario elogiando sus senos.

VIDEO: Mujer se pasea desnuda por aeropuerto de Miami

Lomeli renunció una semana después del incidente, por lo que no fue despedido, indicó la TSA. Las autoridades pertinentes investigan el caso, así como el FBI.

“Las mujeres merecen ser tratadas con dignidad y respeto en todas partes. No hay excusas para este tipo de comportamiento. No está bien en la calle, no está bien en las escuelas y ciertamente no es bienvenido en el aeropuerto”, condenó Becerra en un comunicado.

VIDEO RELACIONADO: