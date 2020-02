AMLO confirma rifa de avión y 100 premios de 20 millones de pesos

(NOTICIAS YA).- Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que sí se llevará a cabo la rifa del avión presidencial, sin embargo, aclaró que continúa la venta de la aeronave.

Durante su conferencia matutina, el mandatario recalcó, “que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar porque no sólo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos. Todo lo hacemos para no rematarlo, para no tener prisa”.

En la conferencia el director general de la Lotería Nacional dijo que el sorteo de Lotería será el 15 de septiembre y el ‘cachito’ saldrá a la venta el próximo 1 de marzo.

El boleto de lotería también podrá ser obtenido en Estados Unidos, ya que enviarán ‘cachitos’ a consulados, añadió el director de la Lotería Nacional. “El día de hoy platicamos con el licenciado Marcelo Ebrard para llegar a un acuerdo, para platicar en qué consulados vamos a enviar un número determinados de billetes de la Lotería. Sí vamos a tener, nos va a apoyar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para promover este sorteo”, agregó.

Pero, ¿cómo es este avión?

El avión presidencial de México es un Boeing 787 Dreamliner de configuración especial con matrícula TP-01.

La aeronave de última generación tiene una capacidad para 80 pasajeros. Y varias zonas: tiene un área privada de descanso para el mandatario, una sala de juntas, un área reservada para la prensa que acompaña al presidente en las giras y otras amenidades.

El TP-01 tiene una autonomía de vuelo de hasta 20 horas. Con una carga de combustible puede recorrer más de 13.000 kms, es decir que puede viajar de Ciudad de México a China sin necesidad de hacer escalas.

Bautizado José María Morelos y Pavón, el avión de la Fuerza Aérea mexicana fue comprado por el Gobierno por 218 millones de dólares. Hoy vale 130 millones de dólares.

Desde su campaña presidencial, López Obrador lo caracterizó como un símbolo del derroche de las administraciones anteriores, por lo cual prometió venderlo y usar el dinero recogido en programas sociales.

En diciembre de 2018, el avión fue enviado a California para su mantenimiento y resguardo hasta que se consiguiera un comprador.

El costo del almacenamiento fue de un 1,5 millones de dólares.

**Con información de CNN en Español