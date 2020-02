¡Arranca el “Movimiento Tour” de Ricky Martin en Puerto Rico!

(NOTICIAS YA).- Ricky Martin arranca hoy en el Coliseo de Puerto Rico, su nueva gira Movimiento.

La jornada de tres conciertos, que se extiende hasta el domingo, incluirá un repertorio de éxitos, así como los sencillos más recientes Cántalo y Tiburones, que se espera formen parte de su nuevo disco de estudio, aun sin fecha de salida.

Se anticipó que el show contará con un montaje de alta tecnología, con modernos patrones de iluminación y elementos escenográficos, bajo la dirección de Jaime King, quien lideró su residencia en Las Vegas, All In (2017) y estuvo al mando de Livin La Vida Loca Tour (1999) y Black and White Tour (2007).

Después del estreno de su gira en su país Ricky presente llevar el espectáculo a 3 ciudades en Argentina y una decena de ciudades en México.

“¡Va a ser una experiencia! Vamos al pasado, venimos al futuro y hablamos de las cosas que nos preocupan. Son casi dos horas de concierto donde la gente va a cantar, bailar, sufrir, llorar, se va alegrar otra vez y los voy a poner a pensar. Pero al fin y al cabo, todo el mundo va a salir con esperanza de que todo va estar bien y mejor”, reveló el cantante puertorriqueño en entrevista previa con EL VOCERO.com.