Empleados de limpieza batallan para prepararse para su jubilación

(NOTICIAS YA).-

Rosa López aprovecha un pequeño descanso para el quehacer de su casa ya que solo tiene unas cuantas horas antes de tomar su segundo turno de trabajo.

“Voy llegando a mi casa a las 3 de la mañana y duermo un rato y me voy al siguiente trabajo en la mañana a las 7 me estoy yendo al otro trabajo, llegó de regreso a las 11:30 o 12 y luego otra vez al siguiente trabajo entonces eso no es vida,” dijo López.

Una rutina desgastante que vive como conserje y que a largo plazo no le reditúa económicamente.

“Me hago esa pregunta, por qué me quedé tanto tiempo trabajando en esta industria sabiendo que no tenemos un plan de retiro pero muchas veces no tenemos opción,” añadió López.

López tiene 50 años de edad y lleva 20 años trabajando en el sector de limpieza.

“Yo ya deje ahi toda mi energía, toda mi juventud,” agregó López.

De acuerdo a cifras del 2018 del Departamento de Trabajo hay 2,404,400 de conserjes a nivel nacional ganando un salario mediano de $12.55 dólares por hora.

“Yo no tengo ahorros para que yo diga que me voy a retirar y tengo dinero ahorrado,” dijo López. “No sabemos si el seguro social va a existir todavía y con eso no vamos a poder sobrevivir.”

Según Go Banking Rate, se necesita un ingreso anual de $85,893.44 para jubilarse tranquilamente en California pero el salario promedio de un conserje es de $25 mil dólares al año.

“A estos dueños millonarios que ellos tienen el dinero para pagarle a sus empleados que pagamos esos edificios tan lujosos y que merecemos un retiro digno porque hacemos un trabajo,” dijo López.

El Centro de Educación Financiera de San Diego recomienda planear con tiempo su jubilación pequeñas acciones como establecer un presupuesto, tener registro de sus gastos y eliminar los que sean innecesarios pueden ayudarlo a tener un fondo de ahorros.

“Necesitamos salir a votar,” dijo López. “Nosotros como trabajadores siempre estamos al pendiente de quién va a ser nuestro presidente, quiénes van a gobernar nuestra ciudad; salimos a caminar, salimos a tocar puertas por qué? porque queremos que la gente que está en el poder nos apoye.”