Solo se denuncia a acosadores “feos”, según el presidente de Ecuador

(NOTICIAS YA).- El presidente de Ecuador creó tremenda polémica en su país, que se extendió a otros países en redes sociales, tras afirmar que las mujeres solo denuncian los casos de acoso sexual cuando el agresor es “feo”.

El mandatario Lenín Moreno ofreció un discurso en una exposición sobre acoso sexual en Guayaquil y dejó boquiabiertos a los presentes tras ofrecer su punto de vista sobre el tema, e incluso bromear con la problemática a la que se enfrentan las mujeres.

“Los hombres estamos sometidos permanentemente a que nos acusen de acoso”, fue uno de sus polémicos comentarios.

Luego continuó diciendo que está bien que las mujeres denuncien los acosos, “pero que a veces se ensañan con aquellas personas feas” y explicó:

“Es decir que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso”.

No conforme con minimizar las agresiones en contra de las mujeres e intentar victimizar a los hombres, el presidente bromeó en cómo sería la situación en caso de que él fuera el acosador.

“Por mi edad, 66 años, ya no sería acoso sino ocaso sexual”, fue la broma de Moreno.

Los controversiales comentarios no tardaron nada en hacerse virales en redes sociales, causando indignación entre los usuarios, sobre todo en los colectivos que luchan todos los días por proteger y defender a las mujeres víctimas de abusos.

Lolo Miño, activista de derechos humanos, rechazó las expresiones del presidente e incluso puso en duda su capacidad para gobernar.

“Es un tema de su una mujer se siente o no cómoda con sus avances, no de si el tipo es guapo o no, A ratos dudo de su capacidad para dirigir el país”, expresó la activista, según una cita de El Espectador.

“¡No, no presidente Lenín Moreno, no es que ahora a las mujeres todo nos parezca acoso, es que a los machos como usted nunca les ha parecido malo acosar! Rechazamos sus declaraciones molestas”, señaló la organización Mujeres por el Cambio en Facebook.

El rechazo a los comentarios del presidente ecuatoriano no solo fue expresado en su país, sino que se extendió algunos países, como México, Argentina e incluso España.

Tras la polémica viral, el mandatario emitió un mensaje de disculpa en su cuenta de Twitter, asegurando que no pretendía minimizar la violencia o los abusos en contra de las mujeres.