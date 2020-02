VIDEO: Mamá embarazada orinó descontroladamente en un supermercado

(NOTICIAS YA).- Un video viral muestra a una madre embarazada que orinó descontroladamente en un supermercado de Texas, ya que tras haber tenido 3 hijos le fue imposible controlar su vejiga en su cuarto embarazo.

Mallory Dollan estaba en un Whole Foods con su familia cuando estornudó y orinó un poco por accidente. “Le mostré a Dan (su esposo) en dónde había orinado y él comenzó a reírse a tomar video”, dijo la mujer a BuzzFeed.

“No me podía dejar de reír y por consecuencia, de orinar. Seguí caminando intentando alejarme de la cámara porque estaba muy avergonzada. No pensé que tuviera que orinar cuando nos metimos a la tienda”, dijo Dollan.

La mujer relató que mientras todo ocurría muchos clientes la voltearon a ver confundidos sobre lo que estaba pasado. Una vez que terminó de orinar Dollan usó unas servilletas de la barra de ensaladas para limpiar, hasta que un empleado llegó a trapear.

Inicialmente Dollan no dejó que su esposo publicara el video, pero luego de unos meses aceptó. Ahora el clip de TikTok tiene casi 14 millones de vistas.

