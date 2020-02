Celebran con vigilia la vida de Erika Gaytan

(NOTICIAS YA).- “Su vida siempre fue alegre y una persona sin corazón se la trunco”, esas fueron las palabras de dolor, de la tía de Erika Gaytán, quien dirigió la vigilia donde con globos, velas y oraciones sus seres queridos decidieron conmemorar su vida.

Ya que aseguraron que Erika siempre fue una mujer alegre, a quien le siempre le gustó celebrar su cumpleaños rodeada de amigos y familiares.

“Ella siempre fue una persona muy alegre a la que le gustaba salir a festejar desde una semana, hasta un mes antes su cumpleaños ahorita pues se nos hace muy difícil estar aquí sin ella”, dijo Karla Acosta, amiga de Erika.

Erika Gaytán desapareció el 13 de julio de 2019, luego de salir de un baile en el Coliseo de El Paso con Ricardo Márquez, su presunto asesino y desde entonces jamás volvieron a saber de ella.

“Yo me siento muy impotente porque queremos encontrarla, se nos hace imposible que la persona que le hizo daño no quiera decirnos nada de donde esta ella, no se merecía que le hubiera hecho tanto daño”, comentó Miriam Adame, prima de Erika.

Y es que de acuerdo con la Policía de El Paso, presuntamente Márquez la asesino tras una supuesta pelea y la enterró en la zona desértica de Red Sands, pero hasta el momento no han podido localizar sus restos.

Lo cual llena de rabia y desesperación a sus seres queridos.

“Hemos estado yendo al desierto a buscarla, queremos encontrarla para darle su despedida. Le pedimos a todo el mundo que nos ayude, que por favor nos echen la mano en encontrar a mi prima ya que su mama esta sufriendo toda la familia estamos sufriendo por su perdida y queremos justicia para ella”, concluyó Adame.