Se preparan para contar a todos durante el Censo 2020

(NOTICIAS YA).- Conforme se aproximan las fechas para participar en el Censo 2020, organizadores locales resaltan la importancia de la participación comunitaria.

Cada 10 años el el gobierno realiza un conteo de cada una de las personas que radican en los 50 estados, la capital del país y los cinco territorios estadounidenses.

En sí, la encuesta consiste de nueve preguntas por persona, como ¿Cuántas personas viven en el hogar?, así como datos relacionados con la edad, género, etnicidad del participante.

“Nosotros no les vamos a preguntar su seguro social, no les vamos a pedir ningún tipo de pago, no les vamos a pedir su licencia, no vamos a preguntar nacionalidad ni estatus migratorio”, dijo Paulina López, especialista con la Oficina del Censo.

Con estos datos el gobierno invierte miles de millones de dólares en fondos federales para construir hospitales, escuelas y realizar mejoras en infraestructura en las comunidades que han visto crecimiento. También determina el número de representantes que tendrá cada estado.

“Hay riesgo de perder un representante estatal en el gobierno estatal aquí en Texas y muchos de nosotros tenemos miedo que no vamos a tener la participación que necesitamos para cada persona y las consecuencias van a ser que no vamos a tener bastantes recursos”, explicó la Representante Verónica Escobar, congresista Distrito 16

Adicionalmente, para poder llevar a cabo un conteo de esta magnitud el censo requiere de una fuerza laboral extensiva. Por lo que se han abierto oportunidades de empleo como “censistas”.

“Estamos contratando para personas que nos ayuden a llevar a cabo el conteo, http://www.2020census.gov/jobs y la paga aquí local es de $20 dólares la hora, entonces todavía estamos contratando para que nos ayuden a promover esos trabajos, los trabajos son flexibles y son temporales”, añadió López.

La gente podrá contestar el censo de manera digital o por teléfono a partir del 12 de marzo, si no se participa en esta fase, la gente recibirá la encuesta por correo y si no se llena este cuestionario, los censistas acudiran a su vivienda a principios de mayo.

Para más información sobre eventos, fechas y aplicaciones para formar parte del equipo censo, visite el sitio http://www.2020census.gov/es.