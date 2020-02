Todo lo que necesitas saber antes de ver los Oscars 2020 esta noche

(NOTICIAS YA).- ¿Ya estás listo para ver los Oscars 2020? Aquí te decimos todo lo que necesitas saber para prepararte a disfrutar de la noche más importante de Hollywood y el cine.

LEE: Estos son los nominados a la entrega número 92 de los Oscar

¿A qué hora y dónde serán?

La ceremonia de premiación de la 92 entrega de los Oscars será transmitida a partir de las 8:00 pm EST, este domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles; donde se han llevado a cabo desde 2002.

¿En dónde los puedes ver?

Los Oscars serán transmitidos en vivo a través de ABC, tanto en televisión como en línea. Mientras que el show previo comenzará a las 6:30 pm EST y puedes ver la alfombra roja en CNN o en línea a través de “Oscars All Access Live-Stream” en Twitter.

¿Quiénes son los nominados?

La cinta con más nominaciones de la noche es “Joker”, que está compitiendo en 11 categorías. Mientras que “Little Women”, “Jojo Rabbit”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Once Upon a Time… in Hollywood”, “Marriage Story”, “Parasite” y “1917” están en la contienda para Mejor Película.

Si quieres ver la lista completa de nominados a todas las categorías, haz clic aquí.

¿Quién conducirá y se presentará en la ceremonia?

Por segundo año consecutivo los Oscars no tendrán un conductor oficial, en cambio celebridades como Sandra Oh, James Corden, Maya Rudolph, Timothée Chalamet y Regina King presentarán algunos de los premios.

Además la ceremonia contará con las interpretaciones de Elton John, Billie Eilish, Idina Menzel y Janelle Monáe.

LEE: Habrá segunda parte de “Joker” tras superar $1 mil millones en taquilla

¿Quiénes son los favoritos?

Es imposible saber quién se llevará el codiciado trofeo a casa, sin embargo hay varios favoritos para las 6 categorías principales. En Mejor Película y Mejor Director se cree que la cinta de guerra “1917” y su director Sam Mendes podrían llevarse las estatuillas.

Por su parte, Renée Zellweger (“Judy”) y Laura Dern (“Marriage Story”) podrían ser quienes se lleven a casa los Oscars por Mejor Actriz Principal y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente.

Mientras que en las categorías de Mejor Actor Principal y Mejor Actor de Reparto, Joaquin Phoenix (“Joker”) y Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood”), respectivamente, se perfilan para ser los ganadores de la noche.

LEE: Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencuentran y las redes enloquecen