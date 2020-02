Modelo con síndrome de Down deslumbra en el New York Fashion Week

(NOTICIAS YA).- Sofía Jirau cumplió su sueño de modelar en una de las más grandes pasarelas del mundo.

No hay límites cuando tienes un sueño y te ocupas de trabajar por ello, ese es el mensaje que dejó este fin de semana la modelo con síndrome de Down, Sofía Jirau.

“Desde pequeña siempre quise ser modelo. Me miraba en el espejo, me decía yo quiero llegar al New York Fashion Week”, indicó.

La puertorriqueña de 22 años impresionó a todos en la pasarela del New York Fashion Week, donde modeló la colección de la diseñadora puertorriqueña Marissa Santiago.

Durante meses Jirau se preparó incansablemente para tomar el escenario en la Gran Manzana. Mantuvo una dieta, ejercicios estrictos, mejoró su dicción y pulió su pasarela con el entrenador Benjamín Díaz.

Llegado el momento, se encargó de demostrar que el síndrome de Down no es ni será un impedimento para cumplir todas sus metas.

“¿Cuáles límites? Aquí, por dentro y por fuera, aquí no hay límites”.

Su desempeño este pasado fin de semana, le logró una invitación al RD Fashion Week, pero sus sueños no terminan ahí, ahora sus ojos tienen una nuevo horizonte.

“La nueva meta es Europa, yo voy para Europa. Después el mundo entero”, comentó emocionada la también empresaria.

Jirau comenzó a modelar oficialmente hace un año y tiene más de 24 mil seguidores en Instagram.