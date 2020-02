Víctimas identificadas en el homicidio del vecindario de Southcrest

Cuando los oficiales respondieron a la escena, encontraron un hombre y una mujer que sufrieron heridas de bala aparentes. San Diego Fire Rescue también respondió a la escena y transporto a ambas víctimas a un hospital local para tratamiento. Desafortunadamente, la mujer no sobrevivió a sus heridas y falleció en el hospital a la 1:08 a.m. El hombre se sometió a una cirugía de emergencia y se espera que no se sobreviva.