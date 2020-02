Cómo se dice “cool” en Latinoamérica

(NOTICIAS YA).- La riqueza del español es enorme. Por eso, son muchas las expresiones que se usan en los distintos países latinoamericanos. Durante el segmento Cómo se dice, del martes, 11 de febrero, en Despierta Orlando se habló sobre las distintas maneras de decir “cool” en el español de cada país.

Cuba, Venezuela y Puerto Rico así como muchos otros países latinoamericanos se usa mucho chévere. Esta expresión, aunque se entiende, no se utiliza en España, donde ya se hizo común en el lenguaje coloquial usar guay, cuando algo está bien, genial.

Por otro lado, en Colombia el término más usado es bacano, o bacán. Los argentinos usan copado y los mexicanos suelden decirle a algo que está muy bien: chido o padre.

Otro de los temas analizados es la diferencia a la hora de escribir distintas palabras que comparten fonética. Por ejemplo, expirar no es lo mismo que espirar. Cuando se termina la vida, algo o alguien muere o se acaba un plazo se dice expirar. Espirar es un término que indica exhalar, o emanar un buen olor. Espirar se utiliza mucho en la práctica del yoga: espira lentamente.

Por último se presentó una imagen enviada por una de las televidentes del programa. Un cartel en un área no identificada de Florida traduce: no loitering [no merodear], como no hanguear. A pesar de que el significado puede ser aproximado, hay matices que hacen que no todo el mundo lo entienda.

Hanguear, o janguear es un término usado principalmente en Puerto Rico que significa: Salir a divertirse con amigos, a fiestas, pasarla bien, es decir andar por la calle, nada que ver con lo hogareño. Sin embargo, la mayoría de hablantes hispanos no lo entenderían. Por otro lado, tiene un significado quizás más festivo, de ocio. Loitering tiene un significado más de no traspasar o caminar.

Los televidentes que deseen compartir palabras o fotos que hayan tomado de carteles que tengan algún error o curiosidad pueden enviarlo a despiertaorlando@entravision.com