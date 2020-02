ICE arrestó a ciudadano mexicano con previa condena por robo

(NOTICIAS YA).- La división de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE arrestó ayer a Héctor Adrián Manríquez Casares, 39, de Edinburg, un ciudadano mexicano que no estaba legalmente presente en los Estados Unidos.

“Casares tiene múltiples condenas por robo, evadir el arresto, entrada ilegal, reingreso ilegal y violación de su libertad condicional entre 2001 y 2017”, dijo la portavoz del ICE, Nina Pruneda, en un comunicado. “Se le emitió una orden de expulsión acelerada en septiembre de 2004, cuando afirmó falsamente ser ciudadano estadounidense. ICE lo ha expulsado tres veces más: septiembre de 2011, agosto de 2014 y febrero de 2019. Actualmente está bajo custodia del ICE”.

Casares se declaró culpable de robo, un delito grave de segundo grado, en 2001, según los registros del tribunal del condado de Hidalgo. Un juez lo puso bajo supervisión comunitaria durante 10 años.

Sin embargo, este no cumplió con las condiciones establecidas por el tribunal, según una moción presentada por la Fiscalía del Condado de Hidalgo. No se reportó a un “oficial de supervisión” desde septiembre de 2001 hasta agosto de 2009, no pagó la restitución y no realizó 240 horas de servicio comunitario.

En junio de 2010, el entonces juez de distrito estatal Rudy Delgado condenó a Casares a dos años en la prisión estatal.

Sin embargo, en noviembre de 2012, Casares regresó a la cárcel del condado de Hidalgo.

El 11 de noviembre, el Departamento de Policía de Elsa recibió una llamada sobre un coche rojo relacionado con un robo. Los pasajeros “posiblemente estaban armados con un arma”, según los registros de la Corte Municipal de Elsa.

Cuando un oficial de policía detuvo el coche, un pasajero huyó. El conductor identificó al pasajero como Casares.

Los oficiales arrestaron a Casares al día siguiente.

“El Sr. Casares declaró que se asustó y se puso nervioso debido a que ‘era ilegal’ y decidió correr hacia el norte hacia una zona de matorrales haciendo caso omiso de las órdenes verbales de los policías”, según los registros del Departamento de Policía de Elsa.

Casares se declaró culpable de evadir el arresto o la detención, un delito menor de clase A. Un juez lo sentenció a 16 días de cárcel.

El gobierno federal deportó a Casares en septiembre de 2011, agosto de 2014 y febrero de 2019.