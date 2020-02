Publicación en redes sociales causa temor entre habitantes de Soledad

La publicación de un posible secuestro en varios grupos locales de las redes sociales…

We didn’t know anything about it. Dijo el jefe de policía de Soledad Damon Wasson que no sabía que esa noticia falsa estaba circulando en las redes sociales.También que se enteraron después de recibir varias llamadas al respecto.

En la publicación se decía que intentaron secuestrar a un niño.

There was no child there was no kidnapping. Información que la policía desmintió.

we were dispatch out to a call…Aunque el jefe de la policía dijo que ellos respondieron a una llamada. Alguien había reportado a una persona saltando de un auto en movimiento.

And there we found a young adult… Ahí encontraron a un joven al lado de la carretera.

Todo se trató de una discusión entre padre e hijo.

Tambien respondio la patrulla de caminos, los bomberos y una ambulancia.

Y aunque lo agentes de la ley responden a todas llamadas aunque sean una falsa alarma hacen las siguientes recomendaciones para evitar que los recursos se desaprovechen.

Reportar la información a las autoridades

Verificar los hechos antes de compartir la publicación

We don’t want people to stop posting things on social media.

El jefe de la policía dijo no quiere

que las personas dejen de compartir información en la redes sociales ya que están les ayudar a realizar su trabajo.

They posted the picture of the jeep and the license plates…. La policía dice que se compartió una foto del carro y las placas del vehículo.

Añaden que compartir información no verificada podría poner en peligro a personas inocentes.