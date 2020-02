Vendedores informales en DC exigieron cese del acoso policial

(NOTICIAS YA).- Bajo la lluvia y soportando temperaturas gélidas, vendedores ambulantes exigieron a la Policía del Distrito de Columbia un cese en el acoso que dicen se intensifica el día de San Valentín.

Ese es el panorama que dicen enfrentar a diario muchos vendedores informales en el distrito de Columbia por no contar con un permiso de venta. Por ello, este lunes caminaron desde la sede de la organización Many Languages, One Voice hasta las oficinas del Tercer Distrito de la Policía de DC.

Pero su esperanza de llegar a una tregua con los agentes del orden se desvaneció en esta oportunidad. Cuando solicitaron reunirse con el Comandante del Tercer Distrito de la Policía, Stuart Emerman, se les informó que el funcionario no se encontraba en su oficina.

“De todas formas vamos a vender ese día. Yo sé que Dios es grande y nos va a ayudar,” aseguró Soledad Miranda, vendedora ambulante del distrito.

Los comerciantes informales tienen miedo que este 14 de febrero ocurra una escena similar al incidente registrado el pasado mes de noviembre cuando dos menores salvadoreños resultaron golpeados tras un encuentro con la policía mientras vendían alimentos con Columbia Heights.