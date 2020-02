Despierta Orlando: 48 horas para San Valentín, ¿estás listo?

(NOTICIAS YA).- En esta edición de Despierta Orlando cupido está a la vuelta de la esquina; Hazel Ortiz y Luis Artemio tomaron nota para sorprender a sus parejas con eventos y detalles en el día de San Valentín. Robert Hill, director artístico de Orlando Ballet, explicó que no hay necesidad de ir a Nueva York para ver una buena producción de ballet. La función “Cinderella”, será presentado en el Dr. Phillips Center for the Performing arts del 14 al 16 de febrero. Hill describe que el público puede esperar una producción llena de emociones y belleza por parte en la actuación del elenco.

Si aún no tiene planes para el dia de San Valentín siga el enlace.

En una segunda transmisión con el equipo de “98.1 Salsa y Más”, la expareja Jessica Reyes y JR de “El y Ella”, dieron un relato divertido acerca de regalos apropiados para darle a una pareja.

Regalos para San Valentín: Todo está en los pequeños detalles

Asimismo, Penélope Ventura, experta en moda, enfatizó que para celebrar San Valentín no hay necesidad de gastar mucho dinero; la gracia, dice Ventura, es dar detalles que demuestren amor. Además de recomendar regalos para las parejas, la modista, recomendó que no hay necesidad de vestir de rojo, y trajo diferentes variaciones para relucir en una cena romántica.

Hablan los Ángeles

Continuando los temas de San Valentín, la angelologa Joyce Pagán, explico un ritual para libarse de rencores o cargas pesadas que puede que impida recibir el amor de otros. Para esto Pagán escogió al Arcángel Anael o el ángel del amor, que ayuda a liberarse de esas cargas con un ritual que lo tendrá listo para el 14 de febrero.

Avance informativo

Por otro lado, Víctor Berrío, reportero de Noticias Univision Orlando, tuvo en exclusiva a Lester Mejía, padre de Madeline Mejía la niña de tres años, que desato una alerta Amber el 10 de febrero.

Mejorar el estado de la columna vertebral

LEE: ¡Alerta de influenza! se reportan casi 14,000 casos en la isla