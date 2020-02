Infección amenaza vida de niño de Florida Central que estaba en crucero

(NOTICIAS YA).- Una infección, presuntamente adquirida durante un viaje de vacaciones, obligó al crucero en el que viajaban a regresar al puerto de Cabo Cañaveral debido a la grave emergencia médica.

Además, según nuestro socio de noticias WKMG, Nicole Mejías, madre del niño de 4 años, aseguró que la familia no podría abandonar el barco hasta que pagasen la totalidad de los gastos en los que se incurrió por la emergencia médica. Hasta el momento se desconce la situación de la familia, aunque el barco ya regresó hoy miércoles, por la mañana a suelo norteamericano.

Mejías, residente en Florida Central, publicó un mensaje en Facebook hace una semana. En él contaba a amigos y familiares que estaba a punto de abordar un crucero Norwegian Sun. El viaje, que se suponía durase cinco días tuvo que ser abortado antes, ya que su hijo Roman, de cuatro años se cayó y se hizo un corte en el ojo. La herida se infectó y según la madre esta infección afecta a su cerebro y visión.

Ya en Cozumel, México, la condición del pequeño Roman empeoró y la alarma por su salud aumentó. Además, a través de un vídeo de Facebook la madre explicó que, ya que no tenían pasaportes la inmigración local no los admitiría.

Ella dijo que el capitán sugirió que bajaran del bote y fueran a un hospital mexicano cerca del puerto. Sin embargo, Mejías explicó en el video que no se bajarían ya que no tenían sus pasaportes y, como eran ciudadanos estadounidenses, luego no podrían regresar al país.

Además, dijo que el lunes, la enfermera del barco tuvo que aumentar los antibióticos de Roman porque la infección, que ya había alcanzado su torrente sanguíneo, estaba empeorando. “Sus niveles están volviendo a subir, así que tenemos que preocuparnos por eso”, dijo Mejias en el video.

Mejias dijo que tiene un seguro médico de viaje, pero se le exige que pague el deducible por adelantado y se le reembolsará más adelante. No pudo obtener todo el dinero, y ahora, la factura está aumentando. En una publicación en su página de Facebook, la residente de Florida Central aseguró hoy miércoles 12 de febrero que la cuenta ascendía ya a $13,200. Por eso, iniciaron una campaña de recolección de dinero a través de Facebook, Venmo. Hasta el momento de publicación de este artículo Mejías había recolectado $10, 219. Casi 300 personas aportaron para pagar las facturas, entre ellos pasajeros del mismo crucero.

Según nuestro socio de noticias, WKMG, Norwegian Cruise Lines dijo que emitiría una declaración por escrito. Hasta el martes por la noche aún no se había manifestado.