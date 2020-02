Advierten de estafas este día de San Valentín

(NOTICIAS YA).- Febrero es el mes del amor y muchas personas lo aprovechan para demostrar su cariño con regalos, algo de lo que estafadores podrían tomar ventaja.

Los perfiles falsos abundan tanto en redes sociales como en las aplicaciones de cita, sin embargo muchos de estos perfiles son manejados por estafadores.

Quienes buscan aprovecharse de otros creando supuestos vínculos amorosos.

Quienes luego de meses de hablar con la victima comienzan a pedirles dinero utilizando como pretexto problemas familiares o económicos.

“El estafador ya cuando ha establecido ese tipo de confianza, ya comienza a pedirle de poco a poco dinero, ahí es cuando empieza y continua esa confianza” dice Daniel Ramos, agente del FBI.

En el 2019, en el área de El Paso, Midland y Odessa, victimas perdieron más de 1 millón de dólares por estafas similares.

Siendo en su mayoría hombres de entre las edades de 50 y 70 años.

“Es porque no son tan astutos con las redes sociales como los jóvenes. los jóvenes están pegados al teléfono todos los días, y los mayores no se conectan tanto con el internet entonces no conocen de todo este tipo de estafas” asegura Ramos.

Es por esto que es necesario estar alerta ante cualquier posible estafa o perfil falso, autoridades recomiendan utilizar herramientas como Google para buscar más información de la persona y verificar si en realidad existe.

De ser víctima o sospechar de una estafa reporten a http://www.ic3.gov