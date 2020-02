Advierten sobre fraudes de licencias para indocumentados en Virginia

(NOTICIAS YA).- A medida que avanza la propuesta de ley para dar licencias de conducir a personas indocumentadas en Virginia, organizaciones advierten sobre fraudes en los cuales criminales se aprovechan de inmigrantes prometiéndoles este documento.

Mientras se espera a que la Asamblea General de Virginia emita su voto en torno a esta propuesta es importante que los inmigrantes protejan su información personal, ya que no hacerlo podría ponerlos vulnerables a robo de identidad y perjudicarlos al momento de intentar arreglar su estado migratorio.

“Lo que queremos es alertar a la comunidad que por favor no se vayan a dejar estafar”, dijo Lenka Mendoza de la organización Drive Virginia Forward. “Ahorita no hay requisitos, ni hay licencias de conducir”.

A pesar de que aún no se aprueba la ley que le daría este documento a inmigrantes, muchos estafadores están aprovechando la conversación alrededor de este tema para aprovecharse de personas vulnerables, robando su dinero e identidad.

De acuerdo con el abogado de inmigración Gunther Sanabria dar información como nombres, direcciones o número de identificación de contribuyente del IRS, puede causarle grandes problemas a los inmigrantes.

Sanabria indicó que el proceso para reportar robo de identidad incluye hablar con la policía, el gobierno federal y las compañías crediticias. Además actualmente se necesitan de 6 a 12 meses para que se pueda limpiar el nombre de los afectados.

Esto es particularmente difícil para inmigrantes indocumentados que carecen de recursos o historial crediticio que pueda corroborar que han sido víctimas de robo de identidad.

“No usen las apps, no hagan sus pagos en Internet y no le den su información a nadie por teléfono”, aconseja Sanabria. “La mejor solución es acercarse a las agencias de licencias y procesar su trámite en persona”.

