Continúan brindando ayuda psicológica a víctimas de tiroteo

(NOTICIAS YA).- Además de las 22 víctimas mortales de este tiroteo, fueron miles los que estuvieron presentes durante esta tragedia.

Para Porfirio Devora, un hombre de 72 años residente de El Paso, ha sido difícil superar la pesadilla que vivió el pasado 3 de agosto dentro de Wal-Mart cielo vista.

Él se encontraba en el banco al interior de la tienda, cuando comenzó el tiroteo, siendo testigo de lo que se vivió ese día.

“Trate de salirme de ahí de irme de ahí y salí al pasillo en eso que salí iban entrando los policías, yo miraba muertos para allá, muertos para acá muy feo que estuvo ahí. Me dio coraje todo eso que estaba pasando, que estuviera muriendo tanta gente inocente.” relata el señor Devora.

Y es que aunque han pasado ya seis meses de esta tragedia para el señor Porfirio ha sido muy difícil poder recuperarse.

“Traigo la mente como muy mal desde ese día para acá, me he sentido muy mal de la cabeza, como que hay veces que hasta que cierren la puerta me espanta” dice Porfirio.

Al igual que este hombre, son cientos los que estuvieron presentes y han necesitado de apoyo tanto psicológico como económico para superar esta tragedia.

Razón por la que One fund El Paso, organización que reunió fondos para apoyar a víctimas de este tiroteo asegura que continúan dando terapia gratuita a las personas que lo necesiten.

Para información de terapia gratuita puede llamar al (915)562-1999 o al (915)775-2783