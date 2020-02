Despierta Orlando: Te tenemos opciones para el regalo de San Valentín

(NOTICIAS YA).- Si aún no tienes una idea de que vas hace para el dia de San Valentín, no tienes que seguir buscando, porque Stephanie Li, “La Shoppinista” busca que la gente compre, goce y gane con sus recomendaciones. Ella se conecto el jueves en la mañana del 13 de febrero, en Despierta Orlando, via Skype y ofreció los últimos consejos, regalos e ideas para que las parejas se programen en el dia de San Valentín.

La experta en compras exclamó que la gozadera de San Valentín comienza desde hoy con “Galentines day”. Asi tenga o no tenga una pareja, “La Shoppinista” recomendó que este evento es para que las personas celebren el dia del amor y la amistad con sus amistades más cercanas. Stephanie indicó que en las redes redes sociales, está de moda los arreglos florales y con globos de diversos colores.

Además, La Shoppinista recomendó que puede acceder a las redes sociales para inspirarse para le brindarle a sus parejas unas sorpresas inolvidables. Finalmente en esta época, Stephanie Li, sugirió que las parejas consideren los paseos ya que pueden aprovechar descuentos y créditos en “Airbnb”.

Para más información siga a “La Shoppinista” a través de sus redes sociales, @lashoppinista.