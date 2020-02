Entregarán beca deportiva en honor a adolescente que murió en accidente

(NOTICIAS YA).- A casi un año de la muerte del adolescente de 16 años, la familia de “Beto” como le decían de cariño, organizarán una caminata este próximo 4 de abril para reunir fondos para la beca denominada “Number two, one of a kind”, la cual tiene como objetivo apoyar a un joven beisbolista.

“Esta beca es muy grande, para nosotros, para mi familia, para siempre recordar a mi hijo recordarlo como un joven alegre, humilde y sencillo y muy estudioso y con muchos sueños por delante”, relató Adalberto Barrios Romero, padre de Beto.

Adalberto Romero, murió justo frente a su casa en Berino, Nuevo México, la mañana del 3 de abril del año pasado cuando presuntamente Óscar Anchondo de 21 años, lo arrolló mientras el adolescente se disponía a entrar a su vehículo para ir a la escuela.

Anchondo, quien al momento del accidente se dio a la fuga fue detenido justo un día después y ahora se encuentra custodia de las autoridades, por la muerte del adolescente.

Pero la familia de Beto, no quiere recordar a su hijo de una manera triste, pero lo que ahora desean ayudar a un joven beisbolista a cumplir los sueños que le fueron arrebatados a su hijo y solicitan la ayuda de la comunidad para poder lograrlo.

“Todos los fondos recaudados se le darán a un estudiante que juegue béisbol y estamos invitándolos, lo estamos haciendo público abriéndolo para la comunidad, familiares y a nuestras amistades”, dijo Romero.

La familia de Beto, espera juntar una cantidad significativa para esta beca, ya que su propósito es en un futuro llevar este apoyo económico a más jóvenes deportistas.

“Esta es el primer año que lo estamos haciendo, así que no sabemos con cuantos fondos contamos, pero esperemos que esto crezca en un futuro y podamos ayudar a más estudiantes, no nomas de Gadsden sino de otras escuelas también”, concluyó.