Balacera en Town ‘n’ Country deja un hombre en estado crítico

(NOTICIAS YA).- La Oficina de Alguacil del Condado de Hillsborough está investigando un tiroteo ocurrido este pasado jueves en una plaza de Town ‘n’ Country.

Las autoridades respondieron a un llamado realizado en un centro comercial de la avenida Sheldon poco, después de las 6:30 p.m.

Un altercado verbal entre dos hombres que se conocían escaló hasta convertirse en un tiroteo luego de que uno de ellos sacara una pistola de balines falsa como método de intimidación. El otro hombre quien también poseía un arma, le disparó en la cabeza.

La víctima aún se encuentra en condiciones criticas en un hospital local. Por otra parte, el tirador fue arrestado poco después de los hechos.

Dijo Crystal Clark, vocera de la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, conversó con vecinos preocupados, quienes aseguran que el área es muy tranquila

“ de verdad me dejas loca con esa historia porque de verdad yo ya llevo tres años viviendo aquí y una de las cosas que me gusta de vivir por esta zona es la tranquilidad que siempre he tenido aquí”