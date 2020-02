VIDEO: Niña fue enviada al psiquiátrico por berrinche en clase

(NOTICIAS YA).- Una niña de Florida con necesidades especiales fue enviada a un hospital de salud mental luego de protagonizar un berrinche en clase.

De acuerdo con el sitio Jacksonville.com, la pequeña de 6 años, identificada en un video como Nadia, fue trasladada al River Point Behavioral Health Center de Jacksonville a bordo de una patrulla el 4 de febrero.

Inicialmente se reportó que la menor había sido esposada, pero esto ya fue negado por las autoridades.

La niña pensaba que iba a dar un paseo pero terminó siendo recluida de forma involuntaria por dos días, en los que no pudo ver a su madre y además recibió medicamentos antipsicóticos sin permiso de la misma.

Una grabación muestra a la menor en calma y platicando con una de las oficiales que la trasladó. Tanto ella como su compañero elogian el comportamiento de la pequeña, y concuerdan en que el incidente habría sido provocado por el personal de la escuela Love Grove.

Poco antes, la menor, quien ha sido diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y un trastorno del humor, hizo un berrinche en clase, durante el cual supuestamente lanzó sillas y fue descrita como “fuera de control” por un trabajador social contratado por el distrito escolar.

La escuela contactó a la Oficina del Alguacil de Jacksonville para solicitar que la menor fuese trasladada al centro de salud mental. Lo anterior fue permitido por la Ley Baker, que provee servicios de salud de emergencia, detenciones temporales y evaluación psiquiátrica para quienes lo requieran.

Cabe destacar que no hay videos del incidente en cuestión, solo lo que ocurrió después. Un vocero de la escuela no confirmó ni negó que hubiese cámaras en el salón de clases, pero incluso si las hubiera, el video no podría ser hecho público por razones de privacidad.

Martina Falk, madre de la menor, y sus abogados hablaron con los medios de comunicación este lunes, y anunciaron que buscarán que se investigue la implementación de la ley Baker en niños con necesidades especiales.

Fue precisamente esta ley la que impidió a Falk ver a su hija o llevársela a casa sino hasta dos días después de ser admitida. La mujer asegura que Nadia está traumatizada.

“Como madre me siento impotente. No veo el beneficio de la ley Baker. No está ayudando a los niños. Los está encerrando solo para deshacerse de ellos”, consideró.

Por su parte, los abogados destacaron que si la menor estaba calmada tras el incidente, no tendría que haber sido recluida en una institución.

“En algún punto ellos admitieron que estaba calmada, así que su madre pudo haber pasado por ella. Había alternativas en esta situación”, expresó Reganel Reeves.