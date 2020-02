Niño hispano con necesidades especiales es atacado en su escuela

(NOTICIAS YA).- Un menor hispano con necesidades especiales ha sido brutalmente atacado en múltiples ocasiones por sus compañeros de clase, según denuncia la familia.

Sus familiares además aseguran que el acoso escolar dentro de la primaria Barnum, en Denver, ha sido ignorado por las autoridades de la institución.

“Llega a la casa llorando, diciendo que ya no quiere ir a la escuela”, indicó su hermana, Cristina Santillán. “Le dicen cosas como ‘estás menso’, ‘estás loco’, cosas así”, añadió.

Lo más preocupante, dice Santillán, es que las agresiones verbales ahora se han tornado físicas. En menos de dos semanas, el menor de 11 años fue blanco de tres brutales ataques.

“Ha tenido moretones en los pies, en las piernas, en los brazos. Recientemente tiene una cortada en la cara”, explicó la hermana acerca de las huellas de dolor que no solo han marcado el cuerpo del pequeño, sino también la vida de esta familia.

“Mi papá habló con la directora que se llama Miss Ortiz. Esto fue hace tres semanas y la razón por la que él habló con ella fue porque lo aventaron al hielo, hacia la nieve, al piso, y cuando fueron a recogerlo a la escuela, estaba todo mojado. Me desespero, me pongo muy triste. Me decepciona con los maestros y la directora especialmente, que no son capaces de hacer nada”, lamentó.

*Nota de Carlos Moreno