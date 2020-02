Pedro Capó le apuesta a la “Buena Suerte”

(NOTICIAS YA).- “Todo lo que sane” es un amuleto para el cantautor puertorriqueño Pedro Capó, quien apuesta al sencillo y video en solitario Buena suerte. Este bien podría seguirle los pasos al galardonado tema Calma, que desarrolló con el mismo equipo compuesto por Gabriel Edgar Gonzáles y George Noriega.

“Ojalá que sí (sea un éxito), siempre lo hacemos con esa ilusión de que vuele tan alto como pueda”, comentó Capó a EL VOCERO.

Si bien al escuchar la canción se puede pensar que está lista para hacer el remix con una figura femenina, tal vez como Jennifer López o Shakira, el cantautor asegura no tener esos planes.

“No se hizo con esa intención, estoy para defenderla solo, así nació. Pero no me cierro a lo que pueda sumar a la canción. Si aparece un colega que sienta la canción, que no sea una estrategia, me encantaría”, afirmó.

Buena suerte “tiene el cariño completo del género urbano, que es el nuevo pop; hacia ahí ha ido el pop y el urbano al pop. En este tema hablo del amor desde la perspectiva romántica, pero puede ser de cualquier cosa que anhelemos mucho en la vida”.

Estará incluido en su próximo disco, a revelarse en mayo.

Partiendo del título del sencillo, habló sobre sus amuletos para la buena suerte.

“Todo lo que sane, tengo semillas, cristales, piedras, todas las religiones me funcionan, creo en todo lo bueno. Me hice un nuevo tatuaje en Perú y me haré 20 más, ese el terror de mi madre. Es un símbolo que vi en las ruinas de Sacsayhuamán, en Cuzco, como una flecha con un rayo y me lo hice en la parte de atrás del cuello”, manifestó riendo.

Por otra parte, el 5 de marzo no podrá asistir a los Premios Tu Música Urbano, como hizo en la pasada edición. Está nominado en las categorías de Canción pop urbano, por Tutu junto a Camilo; y en Remix del año, por Calma remix, en compañía de Farruko y Alicia Keys..

“Contento y agradecido, para mí es un honor todos estos premios y el reconocimiento que han traído estas canciones; en especial estas dos que representan bienestar. Eso me da una alegría extra, más allá del éxito y de los números. No voy a poder estar, pero qué bueno que tenemos estos premios”, comunicó.

Por cierto, Capó pasará el Día de San Valentín trabajando.

“Siempre es bonito celebrar el amor, sea un día o todos los días del año. Pero me parece bonito que haya un día”, dijo quien por estar viajando se aseguró de enviarle un regalo a su esposa porque “si no me caliento”.

En su agenda inmediata se encuentran los Premios Lo Nuestro, el próximo jueves, donde tiene cuatro nominaciones, así como su debut jurado en el LXI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile, el 23 de febrero.

Entrevista por: Yomarys Rodríguez de elvocero.com