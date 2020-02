Madre de Erika Gaytán exige respuestas por la muerte de su hija

(NOTICIAS YA).- “Que se consuele de mi, que tenga piedad de mi que estoy sufriendo y no solo yo, todos, todos”, esa es la desgarradora petición de María de Lourdes Martínez Gámez la madre de Erika Gaytán, quien desde hace poco mas de siete meses vive con la incertidumbre de no saber que paso con su hija.

“Ella fue a un concierto en el coliseo de el paso y parecer, sabemos que andaba con el hombre este y ya otro día que la empezamos a buscar, ya no contesto el teléfono”, relató la mujer.

Erika desapareció el 13 de julio de 2019, luego de salir de un baile en el Coliseo de El Paso con Ricardo Márquez, su presunto asesino y desde entonces, nadie volvió a saber de ella.

Por lo que su madre se encuentra desesperada, ya que ella se encuentra en Ciudad Juárez.

“Yo no paso, yo no puedo estar allá. Es mi hermana y otra hermana que viven allá, son las que han andando con los detectives porque yo no paso y aquí estoy desesperada porque no sabemos nada de ella, queremos que la encuentren para darle cristiana sepultura”, dijo Martínez Gámez.

Y es que de acuerdo con los reportes de la Policía de El Paso, presuntamente Márquez asesinó a la mujer tras una supuesta pelea y la enterró en la zona desértica de Red Sands, pero hasta el momento no han podido localizar sus restos.

“Ella tiene su niño aquí conmigo y a mi se me quiebra el alma de verlo, de ver al niño que le digo, que le digo al niño”, concluyó.