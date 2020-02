Madre llamó al 911 desesperada por no tener fórmula para su bebé

(NOTICIAS YA).- Un departamento de policía de Utah recibió una inusual llamada al 911, nunca antes hecha, de parte de una madre de cinco niños que necesitaba con urgencia fórmula para alimentar a su bebé recién nacida.

Fue alrededor de las 2 de la madrugada del pasado 28 de enero cuando Shannon Bird llamó desesperadamente al Departamento de Policía de Lone Peak y compartió con la operadora lo que estaba ocurriendo en casa.

En la llamada de emergencia, se escucha a la madre decirle a la operadora que no tenía manera de alimentar a su hija de seis semanas de nacida.

“No tengo fórmula. Y no tengo idea de cómo puedo darle fórmula. Y he estado llamando a los vecinos y nadie responde”, dijo la mujer en la llamada al 911.

Shannon estaba sola en casa con sus cinco hijos y todos estaban dormidos, excepto la bebé que necesitaba comer. Su marido estaba fuera de la ciudad por trabajo y ni otros familiares ni sus vecinos respondían a sus llamadas.

“Nunca he estado en esta situación nunca. Mi leche literalmente se secó. Este es mi quinto hijo y esto nunca ha sucedido”, se escucha a la mujer decir en la llamada, explicando que siempre había amamantado a sus hijos.

El desesperado llamado de la madre no fue ignorado y al poco tiempo llegaron dos oficiales del Departamento de Policía de Lone Peak a su puerta con leche, aunque no era la correcta.

El oficial Brett Wagstaff se detuvo inmediatamente en una tienda de conveniencia antes de llegar a la casa de la familia, recogió un galón de leche y lo entregó a la puerta Bird.

Sin embargo, el agente no tardó en descubrir que esa leche no funcionaría para la bebé y que necesitaría fórmula infantil.

“Dejaremos esto con usted y volveremos con alguna fórmula para tu bebé, es adorable”, se le escucha decir a Wagstaff en las imágenes de su cámara corporal mientras le entrega el galón de leche a la mujer.

Fue entonces cuando Wagstaff y su compañero Konner Gabbitas dejaron la casa de la familia para ir al Walmart más cercano por fórmula.

“Es lo mismo que le dimos a mi hija cuando nació, así que espero que no le duela el estómago”, le dijo Wagstaff a Bird, negándose a cobrarle por la leche.

La acción de los oficiales sorprendió a Shannon, quien asegura nunca tuvo la intención de que la policía se encargara de comprar la leche para su bebé.

La mujer pensó en despertar a su hijo mayor, de 8 años, para que vigilara a sus hermanos dormidos y pedir que los oficiales resguardaran su casa mientras ella iba a comprar la fórmula.

Dave Ventrano, oficial de información pública del Departamento de Policía de Lone Peak, aplaudió las acciones de sus compañeros esa noche.

“La mayoría de nosotros, conseguimos este trabajo para ayudar a las personas, y este fue un ejemplo de ayudar a una madre que lo necesitaba”, dijo el oficial.

Aunque, no negó que la llama da fue inusual, pues no había escuchado sobre un caso similar en los 15 años que tiene como servidor público.