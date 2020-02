Proyecto de ley ayudaría a maestros y abogados beneficiarios de DACA

(NOTICIAS YA).-

Líderes comunitarios están impulsado un proyecto de ley para facilitarle el proceso de convertirse en maestros y abogados a beneficiarios de DACA.

Y es que los activistas aseguran que cumplir ese sueño actualmente es complicado.

Fernando Ordaz nos explica.

“Esta propuesta de ley daría acceso para solicitar y obtener licencias de profesional a estudiantes con DACA que buscan ejercen como licenciados en derecho o educación. Como comunidad de estudiantes y profesionales estamos conscientes que esta no es la solución a los problemas que podrían surgir si la Suprema Corte de Estados Unidos decide terminar el programa de DACA.

La razón por la que apoyamos esta propuesta es para eliminar uno de los obstáculos que surgen al terminar la universidad para profesionales preparados que lamentablemente no siempre pueden ejercer en la carrera por la que han trabajado arduamente.

Muchos profesionales al no ver más oportunidad deciden tomar trabajos que no son adecuados o terminan por mudarse a otro estado en busca de trabajo y una vida estable para ellos y sus familias.

Esperamos que nuestros legisladores en Colorado consideren extender las protecciones que son necesarias para la comunidad estudiantil y nuestras familias. Este es un paso necesario con gran beneficio pero simplemente no es la solución absoluta.” dijo Angelica Prisciliano, On behalf of United Leaders in Higher Education

Para más información sobre la propuesta de ley visite la página: https://leg.colorado.gov/bills/hb20-1241

También recuerde que una forma de participar en el proceso es escribir o llamar a los legisladores que tienen el voto final para aprobar esta propuesta de ley. En esta página usted podrá encontrar quien es su representante y senador a nivel estatal. https://leg.colorado.gov/find-my-legislator