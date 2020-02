Tommy Torres cautiva a la fanaticada boricua en el 2020 Tour

(NOTICIAS YA).- El #RomantiqueoCombativo de Tommy Torres sacudió el ‘Choliseo’ de Puerto Rico el pasado 15 de febrero. El artista boricua continua su gira en el Bob Carr Theater del Dr. Phillips Center en Orlando el próximo domingo 23 de enero.

Miles de fanáticos respondieron a la cita del #RomantiqueoCombativo del cantautor puertorriqueño Tommy Torres en el Coliseo José Miguel Agrelot, y él no decepcionó. El músico interpretó más de 30 canciones en dos horas y media llenas de energía.

Al son de éxitos como De rodillas, Cómo olvidar, Nunca imaginé, Un poquito, Besos y sal, Sigo aquí, y Vinito pa’l corazón conquistó al público que por más de veinte años han seguido su carrera.

“Trate de representar canciones de cada época de mi carrera, y también pensar en canciones que han sido importantes para mí, en el sentido de compositor, cantante, y que han sido un nuevo paso en mi carrera”, dijo en exclusiva con Univision Orlando, único medio invitado al concierto como preámbulo a su presentación en Florida.

Allí también lo acompañaron grandes de la musica latinoamericana, como Ednita Nazario, Kany García y Jesús Navarro, vocalista de la banda mexicana Reik, con quienes Tommy ha colaborado como cantautor y productor.

“Eso es parte del encanto que tiene colaborar con otros artistas. Porque cuando uno escribe una canción ya uno, y todos somos iguales, se está imaginando cómo se va a sentir cuando la cantemos en vivo”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la velada surgió cuando el intérprete presentó videos de varios de sus seguidores cantando sus éxitos. Acto seguido invitó a la tarima a Ismael Ruiz, uno de esos fanáticos, juntos entonaron Dame esta noche.

El joven publicó en sus redes: “¡Una noche que nunca olvidaré! Gracias de por vida a mi hermano Tommy Torres por la oportunidad y al público por la vibra tan bonita que me hicieron sentir”.

Asimismo, su madrina musical Ednita Nazario se mostró entusiasmada y feliz de poder compartir el escenario nuevamente con el productor de sus discos Por Ti y Soy.

“Esto fue lo que soñé para ti, hace 20 años”, dijo Ednita, en referencia a la primera presentación del músico, donde la cantante ponceña lo mostró al mundo.

El Tommy Torres 2020 Tour continúa el próximo sábado 23 de febrero en el Bob Carr Theater del Dr. Phillips Center en Orlando y dijo a Univision Orlando que está muy entusiasmado con la cita.

“Yo siempre me entrego en los conciertos. (Para) mí la música… Es todo o nada. A mí me mueve, lo hago todo muy natural. (…) A los que no han ido a mis conciertos, sepan que esto es música de mucha energía. (…) Mi base es el rock, por tanto, me gusta el performance en el escenario. Me gusta ganarme al público, me gusta conectar y no soltarnos nunca hasta terminar la última canción”, culminó efusivamente Tommy.

